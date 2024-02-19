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Спички - не игрушка

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Израиль объявил главу Бразилии persona non grata за «антисемитизм»; бразильцы извиняться не намерены

Израиль объявил главу Бразилии persona non grata за «антисемитизм»; бразильцы извиняться не намерены

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац в понедельник объявил персоной нон грата бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, поскольку тот назвал геноцидом и сравнил с Холокостом происходящее с палестинцами.

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