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Ротенберг о СКА: «Сейчас все хорошо. А бывает как: ночью звонит доктор и говорит – а вот у нас там такие-то ситуации. Сегодня не будет звонить, надеюсь»

– Скоро заканчивается регулярка. Как оцените итоги? – Промежуточные итоги. Работаем по нарастающей. Задача – максимально подготовиться к розыгрышу Кубка Гагарина, к плей-офф.

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