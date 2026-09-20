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ВС России ведут бои за освобождение села Бузово в Харьковской области

ВС России ведут бои за освобождение села Бузово в Харьковской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут бои по освобождению села Бузово в Харьковской области. Об этом 20 сентября сообщает Минобороны РФ.

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