ЯНАО занял третье место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях

Ямал занял третьей место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях за 2024 год. При составлении списка учитывали средние оклады в сферах деятельности, где заняты не меньше 2% работников региона, сообщили в исследовании РИА Новости.
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