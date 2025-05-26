Из украинского плена освободили бывшего мэра Чайковского Третьяков

В ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной был освобожден бывший мэр Чайковского в Пермском крае Алексей Третьяков, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко 25 мая в соцсети в «ВКонтакте».
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