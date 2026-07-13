В Боровичах вынесен приговор энергетикам за сокрытие от учёта потреблённой электроэнергии

Боровичский районный суд вынес обвинительный приговор начальнику отдела учёта электроэнергии филиала «Восточный» АО «Новгородоблэлектро» Алексею Кулину и двух инженеров этого отдела Елене Волковой и Василию Павлову.
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