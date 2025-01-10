Петербургский депутат Ветров предложил способ борьбы с нарушающими ПДД курьерами на электроскутерах

С инициативой он обратился к Владимиру Колокольцеву Депутат из Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает, что нужно создать отдельные отряды полиции для борьбы с нарушением правил дорожного движения курьерами.
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