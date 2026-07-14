Результаты: Тур де Франс-2026. Результаты 10 этапа

Орийак — Лиоран, 165,6 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates XRG 03:58:08 2 Remco Evenepoel (Bel) Red Bull — BORA — hansgrohe 0:00:32 3 Paul Seixas (Fra) Decathlon — CMA CMG 0:00:34 4 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull — BORA — hansgrohe 5 Juan Ayuso (Esp) Lidl — Trek 0:00:38 6 Mattias Skjelmose.
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