Адвокат Антонова: выбивать самим дверь соседей, которые затапливают, недопустимо

Распространенной проблемой для жильцов многоквартирного дома является затопление. В связи с неисправностью сантехники или небрежностью соседей происходят "потопы", последствия которых долгое время приходится устранять собственникам жилья.
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