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Петербургский дневник

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В Госдуме могут принять закон о майнинге до конца весенней сессии

В России рассмотрят законопроект о правилах работы майнинговых ферм Российский бюджет ежегодно теряет до 100 миллиардов рублей налоговых поступлений, поскольку в стране на законодательном уровне отсутствует регулирование сферы майнинга и криптовалют.

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