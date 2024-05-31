В Госдуме могут принять закон о майнинге до конца весенней сессии

В России рассмотрят законопроект о правилах работы майнинговых ферм Российский бюджет ежегодно теряет до 100 миллиардов рублей налоговых поступлений, поскольку в стране на законодательном уровне отсутствует регулирование сферы майнинга и криптовалют.