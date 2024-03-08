Опубликованы кадры уничтожения самой дорогостоящей САУ на вооружении ВСУ

ВС РФ удалось уничтожить самую дорогостоящую из находящихся на вооружении ВСУ самоходных артиллерийских установок – шведскую Archer, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», опубликовавший кадры поражения САУ.
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