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WP: ВСУ получают от США данные о целях для ракетных ударов

WP: ВСУ получают от США данные о целях для ракетных ударов

Украинские должностные лица признались, что используют предоставленные США и их союзниками данные о местоположении целей при нанесении ударов с помощью ракетных систем, пишет The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

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