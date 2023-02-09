WP: ВСУ получают от США данные о целях для ракетных ударов

Украинские должностные лица признались, что используют предоставленные США и их союзниками данные о местоположении целей при нанесении ударов с помощью ракетных систем, пишет The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников.
Украинские должностные лица признались, что используют предоставленные США и их союзниками данные о местоположении целей при нанесении ударов с помощью ракетных систем, пишет The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских чиновников.
Свежие комментарии