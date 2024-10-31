Кто виноват в нападениях бродячих собак на людей. Детали

Осенью в России участились случаи нападения собак на людей. В Якутии из-за них погибла 12-летняя девочка, в Петербурге стая едва не растерзала подростка, фиксируются случаи атак и в других регионах страны.
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