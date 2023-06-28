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Гельмут Марко: «Знаю, что Ферстаппен не будет гоняться вечно. Надеюсь, он не сделает как Росберг и хотя бы предупредит нас заранее»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что с пониманием отнесется к решению Макса Фекрстаппена рано закончить карьеру в «Формуле-1», если это действительно случится.

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