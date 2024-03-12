Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Алексей Смирнов
    Что же, он абсолютно прав.Карен Шахназаров:...
  • Андрей Тимохин
    ввп- это сокращение; внутренний валовый продукт. (к слову -никакого отношения к мировому рынку не имеет)🧐Карен Шахназаров:...
  • Михалыч
    Только бы не отдали в руки миллиардеров-проходимцев, как двум братам-акробатам из Владика, или собчашке. Нужен волево...Россия продолжает...

Россия - Рим Конца Времен

Россия - Рим Конца Времен

Главный муфтий России Талгат Таджуддин: "Издана фетва, обязывающая мусульман воевать на стороне России на Украине; Это священный джихад, те, кто погибают, сражаясь, — мученики" Россия является Римом конца времен, с которым, согласно пророчеству, мусульмане должны объединиться для противостояния антихристианскому Западу, заявил французский политолог марокканского происхождения Юсеф Хинди в выпуске программы «Geopolitique profonde» 25 августа 2022 года(на ютуб).

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