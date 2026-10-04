ВСУ потеряли за сутки 35 военных в окружении в Харьковской области

Украинская армия потеряла за сутки в окружении в Харьковской области 35 военных. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России.
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