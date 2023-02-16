Алькарас выиграл первый матч за 3,5 месяца

Чемпион US Open Карлос Алькарас в Буэнос-Айресе провел первый матч за 104 дня. В конце прошлого сезона он получил травму на парижском «Мастерсе», а перед возвращением в тур на Australian Open в прошлом месяце – еще одну на тренировке.
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