Сырского могут отправить на подготовку новых генералов ВСУ По информации депутата украинского парламента .
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Сырского могут отправить на подготовку новых генералов ВСУ По информации депутата украинского парламента .
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