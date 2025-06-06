Под Курском фасад здания оказался поврежден из-за атаки украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны России сбили несколько украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
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