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Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре

Дмитрий Юрков: Если Россия решится изолировать ВСУ на Левобережье, ей придется бить по плотинам на Днепре

В Москве укрытиями можно обеспечить до 18 миллионов человек. Все население города с запасом можно раскидать по подвалам и паркингам.

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