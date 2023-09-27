Скандальный тюменский застройщик рассердил налоговиков. Скрин

Скандальный тюменский застройщик «Северный Квартал», который не смог завершить строительство второй очереди малоэтажного жилого комплекса в спальном районе города, попал в поле зрения федеральной налоговой службы.
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