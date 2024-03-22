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Спички - не игрушка

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«Сигнал» от Путина «по-хорошему» не дошёл: в Европе строят огромную базу размером с город – появятся беспилотники, ракеты, авиация

«Сигнал» от Путина «по-хорошему» не дошёл: в Европе строят огромную базу размером с город – появятся беспилотники, ракеты, авиация

НАТО планирует развернуть военную базу размером с небольшой город. Причём не просто в Европе, а в причерноморской стране – Румынии.

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