Пушков: Трамп не может помешать дядям и тетям превращать себя в "трансформеров"

Администрация президента США Дональда Трампа не может помешать людям "превращать себя в трансформеров", но может установить, что их следует считать либо мужчинами, либо женщинами, коими они являются от рождения.
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