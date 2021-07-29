Америка хватается за новые форматы сближения с Центральной Азией

В интервью «Ритму Евразии» доцент Казанского федерального университета эксперт Института исследований Центральной Азии Альберт Белоглазов комментирует текущие политические события в ЦА и создание платформы «США–Узбекистан–Афганистан–Пакистан».
В интервью «Ритму Евразии» доцент Казанского федерального университета эксперт Института исследований Центральной Азии Альберт Белоглазов комментирует текущие политические события в ЦА и создание платформы «США–Узбекистан–Афганистан–Пакистан».
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