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Модельная диета на 3 и 7 дней. Меню строгой модельной диеты на 3 дня

Модельная диета на 3 и 7 дней. Меню строгой модельной диеты на 3 дня

Этот вариант диеты достаточно популярен благодаря своей высокой эффективности. Лучше всего к нему прибегать в самых крайних случаях, когда подкорректировать объёмы необходимо в кратчайшие сроки, а их количество не особенно превышает норму.

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