Психолог рассказал, как справиться с тревожностью

Чтобы справиться с тревожностью, которая неизбежно возникает у людей после таких трагедий как стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл», необходимо быть рядом с родными, чаще обниматься с ними, быть предупредительными друг к другу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии