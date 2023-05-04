Аргументы недели

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При ночном обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три человека, в том числе ребенок

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Буденновского района города со стороны Вооруженных сил Украины, который произошел в ночь на четверг, 4 мая, ранения получили три человека.

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