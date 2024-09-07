Разведка США заявила, что Китай пытается влиять на выборы на уровне штатов

Китай пытается влиять на ход выборов в США на уровне штатов и на местном уровне. Об этом пишет ТАСС. По словам специалиста, китайская сторона пытается выстроить отношения с американскими должностными лицами и структурами на уровне штатов.
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