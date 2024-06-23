«Беспомощный человек»: смогут ли Байдена подготовить к дебатам с Трампом

Прошедший в минувшие выходные вроде как саммит якобы мира в Швейцарии продолжает будоражить умы общественности своим провалом, и еще одним, и еще одним… Всех, кто приехал в Бюргеншток автоматом зачислили в ряды поддержавших итоговое заявление.