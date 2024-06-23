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«Беспомощный человек»: смогут ли Байдена подготовить к дебатам с Трампом

«Беспомощный человек»: смогут ли Байдена подготовить к дебатам с Трампом

Прошедший в минувшие выходные вроде как саммит якобы мира в Швейцарии продолжает будоражить умы общественности своим провалом, и еще одним, и еще одним… Всех, кто приехал в Бюргеншток автоматом зачислили в ряды поддержавших итоговое заявление.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Во время дебатов сменные батарейки не помогут деду  Деменцию , нужен ранец с аккумулятором на 6000 A/h . Но опять же , дедушка слаб , ранец перевешает и старый говнюк сядет на жопу ... Упс !
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