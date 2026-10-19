Фридрих Мерц © Markus Schreiber/APОсновательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети X резко раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца по помощи Украине и заявила, что он должен уйти в отставку.