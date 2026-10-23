Напечатанные продукты обязаны пройти лабораторные испытания и госрегистрацию, считает парламентарий Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Ольга Степченко в беседе с ТАСС заявила, что напечатанные на 3D‑принтере продукты не станут полноценной заменой натуральной еде в России, в частности дикому дальневосточному лососю.
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