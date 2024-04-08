Бойцы ВС России начали применять гибрид FPV-дрона и "Бабы Яги" МиС-35

Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35, который является гибридом FPV-дрона, "Мавика" и украинского сельскохозяйственного беспилотника-тяжеловеса "Баба Яга".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии