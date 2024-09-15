🇺🇦В руки украинских волонтеров попал украинский сухпаек, в котором практически нет ничего нормального из еды.
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🇺🇦В руки украинских волонтеров попал украинский сухпаек, в котором практически нет ничего нормального из еды.
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