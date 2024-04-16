Еще 8 энергетиков арестовали по делу о хищении 2,8 млрд в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Суд в Махачкале отправил под арест еще восемь энергетиков в рамках расследования дела о хищении 2,8 миллиарда рублей, сообщила РЕН ТВ руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии