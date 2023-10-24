В Амазонке найдены камни с лицами, возраст которых около 2 тыс. лет

Бразильский археолог сообщил, что камни с высеченными лицами, возраст которых оценивается примерно в 1-2 тысячи лет, были обнаружены вдоль реки Амазонки из-за уменьшения уровня воды во время сильной засухи.
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