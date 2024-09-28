Сергунина: Москва представила свои возможности на крупнейшем туристическом ресурсе Китая

Официальная страница Москвы появилась на крупнейшей туристической платформе Китая Ctrip. На ней собрана вся необходимая информация, которая поможет спланировать поездку в российскую столицу, — от получения визы, бронирования авиабилетов и отелей до подбора индивидуальных туров и экскурсий.