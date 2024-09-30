Вице-премьер Татарстана поздравил жителей с днем воссоединения новых регионов с Россией

Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин поздравил всех с годовщиной воссоединения новых регионов: Фото: «Татар-информ» «В день воссоединения новых регионов с Россией приятно видеть своими глазами, как с каждым днем мирная жизнь постепенно возвращается в подшефные Республике Татарстан города Лисичанск и Рубежное.
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