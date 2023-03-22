Барбашов: Украина провела очередную эксгумацию убитых ВСУ мирных жителей

Украина на подконтрольной ей территории Снигиревского района Херсонской области провела очередную эксгумацию убитых бойцами киевского режима мирных жителей.
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