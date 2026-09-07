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Газета.ру

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Protist: новый организм выращивает клетки внутри себя, как матрешка

Protist: новый организм выращивает клетки внутри себя, как матрешка

Исследователи описали новый род и вид одноклеточных организмов, способных размножаться необычным способом — дочерние клетки формируются внутри материнской.

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