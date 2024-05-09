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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» и «Бостон» получили 136 минут штрафа в 3-м периоде, Куликов, Ткачак, Маршанд, Пастрняк и еще 8 игроков были удалены до конца матча

По ходу третьего периода матча между «Флоридой» и «Бостоном» (6:1, 1-1 в серии) состоялось несколько стычек.

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