Сивков: ВСУ перестали атаковать Антоновский мост, так как им «нечем стрелять»

Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали наносить удары по Антоновскому мосту в Херсоне из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.