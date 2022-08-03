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Сивков: ВСУ перестали атаковать Антоновский мост, так как им «нечем стрелять»

Сивков: ВСУ перестали атаковать Антоновский мост, так как им «нечем стрелять»

Член Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали наносить удары по Антоновскому мосту в Херсоне из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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