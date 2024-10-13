ТАСС: командование ВСУ начало выводить свои подразделения из Дзержинска

Командование Вооруженных сил Украины начало выводить свои подразделения из Дзержинска (Торецка).ТАСС со ссылкой на источник, передает, что обстановка для украинских военных в этом населенном пункте плачевная, они вынуждены снова бежать.
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