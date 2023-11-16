Правительство вышло на связь

Глава правительства России провел «стратегическую сессию», посвященную развитию связи до 2035 года. Как водится в таких случаях, был представлен проект «долгосрочной стратегии» и сказано много оптимистичного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии