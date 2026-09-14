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Царьград

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Шуваев обеспечил Белгородскую больницу оборудованием на 100 млн рублей

Шуваев обеспечил Белгородскую больницу оборудованием на 100 млн рублей

Белгородская область получила 100 млн рублей для оснащения больницы Святителя Иоасафа современным медицинским оборудованием.

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