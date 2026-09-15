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Царьград

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Каллас грозит в новом пакете санкций ЕС пересмотреть выдачу виз русским

Каллас грозит в новом пакете санкций ЕС пересмотреть выдачу виз русским

Европейский союз анонсировал введение 22-го пакета антироссийских ограничений.На этот раз под жесткий удар попадут не только предприятия, но и рядовые граждане: Брюссель намерен радикально пересмотреть правила выдачи туристических виз гражданам России.

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