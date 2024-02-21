Захарова: вето США по резолюции по Газе указало на их истинное отношение к людям

США показали своё истинное отношение к людям, наложив вето в Совбезе ООН на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
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