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Захарова: вето США по резолюции по Газе указало на их истинное отношение к людям

Захарова: вето США по резолюции по Газе указало на их истинное отношение к людям

США показали своё истинное отношение к людям, наложив вето в Совбезе ООН на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

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