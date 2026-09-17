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Аргументы недели

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Когда секунды на счету: как псковские автоинспекторы помогли появиться на свет малышу

Когда секунды на счету: как псковские автоинспекторы помогли появиться на свет малышу

Иногда судьба решает всё в считаные минуты — и именно в такие моменты особенно важно, чтобы рядом оказались люди, которые не растеряются.

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