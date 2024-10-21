Трое детей погибли из-за пожара в Пермском крае

Их мать госпитализировали с ожогамиПри тушении пожара в квартире двухэтажного многоквартирного дома в поселке Уральский Пермского края спасатели нашли тела троих мальчиков в возрасте одного года, трех и пяти лет, сообщили в МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии