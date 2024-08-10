Заявление Минобороны о боях в приграничье: подошедшие резервы помогают бойцам группировки «Север»

Заявление Минобороны о боях в приграничье: группировка войск «Север» и подошедшие резервы отражают попытки врага прорваться вглубь территории России Активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории.
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