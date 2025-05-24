Решение принято. Близкий соратник Шойгу скоро сядет за решетку: INSIDER-T

По информации инсайдеров, решение о начале уголовного преследования в отношении близкого соратника экс-министра обороны Сергея Шойгу, Руслана Цаликова, уже принято на политическом уровне и, вероятно, будет объявлено в скором времени.
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